Раздел: Происшествия
Возле Харькова горел двухэтажный жилой дом: есть погибшая
В результате пожара погибла пенсионерка.
Пожар случился в двухэтажном жилом доме в Купянском районе, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 057.ua.
3 марта, около 22:06, на линию «101» поступило сообщение о пожаре в квартире на первом этаже по ул. Садовой, 3. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области.
В комнате горел диван и домашние вещи на площади 10 кв.м. На полу спасатели нашли тело хозяйки дома, 1923 года рождения.
Сотрудники ГСЧС локализовали огонь в 22:15 и полностью ликвидировали его в 23:20.
"Женщина использовала обогреватель. По предварительной информации, он упал на диван, где спала женщина, в результате чего она задохнулась", - отметил пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин.
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В тушении принимали участие 6 человек личного состава ГСЧС и 1 пожарный автомобиль.
Пожар случился в двухэтажном жилом доме в Купянском районе, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 057.ua.
3 марта, около 22:06, на линию «101» поступило сообщение о пожаре в квартире на первом этаже по ул. Садовой, 3. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области.
В комнате горел диван и домашние вещи на площади 10 кв.м. На полу спасатели нашли тело хозяйки дома, 1923 года рождения.
Сотрудники ГСЧС локализовали огонь в 22:15 и полностью ликвидировали его в 23:20.
"Женщина использовала обогреватель. По предварительной информации, он упал на диван, где спала женщина, в результате чего она задохнулась", - отметил пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин.
Читайте также: На Киевщине при тушении пожара нашли тело мужчины
В тушении принимали участие 6 человек личного состава ГСЧС и 1 пожарный автомобиль.
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