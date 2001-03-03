» » Возле Харькова горел двухэтажный жилой дом: есть погибшая
Раздел: Происшествия  
0

Возле Харькова горел двухэтажный жилой дом: есть погибшая

Возле Харькова горел двухэтажный жилой дом: есть погибшаяВ результате пожара погибла пенсионерка.

Пожар случился в двухэтажном жилом доме в Купянском районе, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 057.ua.

3 марта, около 22:06, на линию «101» поступило сообщение о пожаре в квартире на первом этаже по ул. Садовой, 3. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области.

В комнате горел диван и домашние вещи на площади 10 кв.м. На полу спасатели нашли тело хозяйки дома, 1923 года рождения.

Сотрудники ГСЧС локализовали огонь в 22:15 и полностью ликвидировали его в 23:20.

"Женщина использовала обогреватель. По предварительной информации, он упал на диван, где спала женщина, в результате чего она задохнулась", - отметил пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин.

Читайте также: На Киевщине при тушении пожара нашли тело мужчины

В тушении принимали участие 6 человек личного состава ГСЧС и 1 пожарный автомобиль.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Харьковская область, пожар

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:20 » Автор: Татьяна Шедько
     134
     0

Похожие новости по теме

На Киевщине при тушении пожара нашли тело мужчины На Киевщине при тушении пожара нашли тело мужчины

Обгорелое тело нашли сотрудники ГСЧС.

На Киевщине при тушении пожара нашли тело мужчины На Киевщине при тушении пожара нашли тело мужчины

Причина пожара пока неизвестна.

Неподалеку от Харькова при тушении пожара нашли тело женщины Неподалеку от Харькова при тушении пожара нашли тело женщины

Пожар произошел в частном доме.

На Киевщине при тушении пожара нашли тело пенсионера На Киевщине при тушении пожара нашли тело пенсионера

На тушение пожара ушло около трех часов.

В Харькове горела многоэтажка: есть погибшая В Харькове горела многоэтажка: есть погибшая

При тушении пожара нашли тело женщины.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх