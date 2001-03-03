В Киеве с помощью стеклянной бутылки ограбили кредитное учреждение

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Происшествие случилось сегодня, 6 марта, в столице в Днепровском районе на бульваре Перова. Мужчина со стеклянной бутылкой в руках ограбил кредитное учреждение. Об этом сообщили в киевской полиции."Неизвестный молодой человек забежал в павильон кредитного учреждения, и угрожая менеджеру пустой стеклянной бутылкой, заставил отдать деньги. Нападающему досталось 600 гривен», - поделились в полиции.