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Раздел: Происшествия  
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В Киеве с помощью стеклянной бутылки ограбили кредитное учреждение

В Киеве с помощью стеклянной бутылки ограбили кредитное учреждениеДобычей грабителя стали 600 грн.

Происшествие случилось сегодня, 6 марта, в столице в Днепровском районе на бульваре Перова. Мужчина со стеклянной бутылкой в руках ограбил кредитное учреждение. Об этом сообщили в киевской полиции.

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"Неизвестный молодой человек забежал в павильон кредитного учреждения, и угрожая менеджеру пустой стеклянной бутылкой, заставил отдать деньги. Нападающему досталось 600 гривен», - поделились в полиции.
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 Теги: Киев, ограбление

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Сегодня, 16:26 » Автор: Татьяна Шедько
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