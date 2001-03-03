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Раздел: Происшествия  
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Массовая авария в Киеве: столкнулись семь автомобилей

Массовая авария в Киеве: столкнулись семь автомобилейПричиной ДТП стал гололед.

В столице проспекте Леся Курбаса ночью с 6 на 7 марта произошла авария с участием семи автомобилей. Об этом сообщили dtp.kiev.ua на своей странице в социальной сети.

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В аварию попали машины Nissan, Ford, два авто Citroen и три автомобиля Skoda. На место прибыли полицейские и медики. К счастью, медицинская помощь никому не потребовалась. На время сотрудники полиции полностью перекрыла проспект.

Массовая авария в Киеве: столкнулись семь автомобилей

Массовая авария в Киеве: столкнулись семь автомобилей

Массовая авария в Киеве: столкнулись семь автомобилей
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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 16:46 » Автор: Татьяна Шедько
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