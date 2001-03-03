Раздел: Происшествия
Массовая авария в Киеве: столкнулись семь автомобилей
Причиной ДТП стал гололед.
В столице проспекте Леся Курбаса ночью с 6 на 7 марта произошла авария с участием семи автомобилей. Об этом сообщили dtp.kiev.ua на своей странице в социальной сети.
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В аварию попали машины Nissan, Ford, два авто Citroen и три автомобиля Skoda. На место прибыли полицейские и медики. К счастью, медицинская помощь никому не потребовалась. На время сотрудники полиции полностью перекрыла проспект.
В столице проспекте Леся Курбаса ночью с 6 на 7 марта произошла авария с участием семи автомобилей. Об этом сообщили dtp.kiev.ua на своей странице в социальной сети.
Читайте также: В Киеве с ножом напали на таксиста и отобрали его авто
В аварию попали машины Nissan, Ford, два авто Citroen и три автомобиля Skoda. На место прибыли полицейские и медики. К счастью, медицинская помощь никому не потребовалась. На время сотрудники полиции полностью перекрыла проспект.
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