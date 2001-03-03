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Раздел: Происшествия  
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В Киеве горел бизнес-центр

В Киеве горел бизнес-центр Пожар оперативно ликвидировали.

В Киеве на ул. Большая Васильковская в 29-этажном бизнес-центре произошел пожар, передает Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua.

“Как оказалось, в 29-этажном бизнес-центре в одном из офисных помещений на 23 этаже возникло возгорание. В 13:25 пожар на площади 50 кв. м был локализован, а в 13:31 - ликвидирован”, - сказано в сообщении ГСЧС.

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Как сообщается, во время тушения пожара спасатели эвакуировали 10 человек из соседних помещений на 23 этаже. На месте происшествия работало 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 28 человек личного состава. Погибших и травмированных нет.

В Киеве горел бизнес-центр
В Киеве горел бизнес-центр
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 Теги: Киев, пожар

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Сегодня, 16:17 » Автор: Анна Мартынова
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