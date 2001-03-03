Раздел: Происшествия
В Киеве горел бизнес-центр
Пожар оперативно ликвидировали.
В Киеве на ул. Большая Васильковская в 29-этажном бизнес-центре произошел пожар, передает Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua.
“Как оказалось, в 29-этажном бизнес-центре в одном из офисных помещений на 23 этаже возникло возгорание. В 13:25 пожар на площади 50 кв. м был локализован, а в 13:31 - ликвидирован”, - сказано в сообщении ГСЧС.
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Как сообщается, во время тушения пожара спасатели эвакуировали 10 человек из соседних помещений на 23 этаже. На месте происшествия работало 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 28 человек личного состава. Погибших и травмированных нет.
В Киеве на ул. Большая Васильковская в 29-этажном бизнес-центре произошел пожар, передает Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua.
“Как оказалось, в 29-этажном бизнес-центре в одном из офисных помещений на 23 этаже возникло возгорание. В 13:25 пожар на площади 50 кв. м был локализован, а в 13:31 - ликвидирован”, - сказано в сообщении ГСЧС.
Читайте также: В Киеве горел детский корпус психбольницы
Как сообщается, во время тушения пожара спасатели эвакуировали 10 человек из соседних помещений на 23 этаже. На месте происшествия работало 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 28 человек личного состава. Погибших и травмированных нет.
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