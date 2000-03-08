Раздел: Происшествия
В центре Киева произошла массовая драка
Потасовка произошла из-за девушки.
Ночью с 10 на 11 марта в заведении L’Kafa, которое расположено в ТЦ «Украина», подрались сразу 14 человек. Одного из мужчин госпитализировали, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Около 1:00 в ресторан на Площади Победы зашли восемь мужчин 30-45 лет, которые сразу пошли танцевать. Один из них толкнул девушку. К нему сразу подскочил молодой человек, который сидел за столиком вместе с друзьями, и ударил обидчика по лицу.
По словам охранника Михаила, от удара мужчина упал на вешалку и разбил голову. Представители обоих компаний начали потасовку, разнимать которую пришлось персоналу заведения. К счастью, больше никто травм не получил.
Читайте также: В Киеве за несколько минут сбили двух пешеходов
Работники вызвали «скорую» и она госпитализировала потерпевшего. Зачинщика драки пришлось заламывать сотрудникам полиции. «Он сопротивлялся и вел себя агрессивно», — рассказал охранник.
Ночью с 10 на 11 марта в заведении L’Kafa, которое расположено в ТЦ «Украина», подрались сразу 14 человек. Одного из мужчин госпитализировали, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Около 1:00 в ресторан на Площади Победы зашли восемь мужчин 30-45 лет, которые сразу пошли танцевать. Один из них толкнул девушку. К нему сразу подскочил молодой человек, который сидел за столиком вместе с друзьями, и ударил обидчика по лицу.
По словам охранника Михаила, от удара мужчина упал на вешалку и разбил голову. Представители обоих компаний начали потасовку, разнимать которую пришлось персоналу заведения. К счастью, больше никто травм не получил.
Читайте также: В Киеве за несколько минут сбили двух пешеходов
Работники вызвали «скорую» и она госпитализировала потерпевшего. Зачинщика драки пришлось заламывать сотрудникам полиции. «Он сопротивлялся и вел себя агрессивно», — рассказал охранник.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
278
0
Оставьте свой комментарий