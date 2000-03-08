» » В центре Киева произошла массовая драка
Раздел: Происшествия  
0

В центре Киева произошла массовая драка

В центре Киева произошла массовая дракаПотасовка произошла из-за девушки.

Ночью с 10 на 11 марта в заведении L’Kafa, которое расположено в ТЦ «Украина», подрались сразу 14 человек. Одного из мужчин госпитализировали, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Около 1:00 в ресторан на Площади Победы зашли восемь мужчин 30-45 лет, которые сразу пошли танцевать. Один из них толкнул девушку. К нему сразу подскочил молодой человек, который сидел за столиком вместе с друзьями, и ударил обидчика по лицу.

По словам охранника Михаила, от удара мужчина упал на вешалку и разбил голову. Представители обоих компаний начали потасовку, разнимать которую пришлось персоналу заведения. К счастью, больше никто травм не получил.

Читайте также: В Киеве за несколько минут сбили двух пешеходов

Работники вызвали «скорую» и она госпитализировала потерпевшего. Зачинщика драки пришлось заламывать сотрудникам полиции. «Он сопротивлялся и вел себя агрессивно», — рассказал охранник.

В центре Киева произошла массовая драка

В центре Киева произошла массовая драка
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, драка

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:13 » Автор: Татьяна Шедько
     278
     0

Похожие новости по теме

В Киеве у ресторана произошла массовая драка В Киеве у ресторана произошла массовая драка

Возле ресторана подрались больше 15 человек.

В Киеве охранник развлекательного заведения жестоко избил посетителя В Киеве охранник развлекательного заведения жестоко избил посетителя

Пострадавший парень был госпитализирован в больницу.

Массовая потасовка в центре Киева: новые подробности Массовая потасовка в центре Киева: новые подробности

Полиция задержала 4 человека в ходе конфликта в центре Киева.

Массовая драка со стрельбой в Ивано-Франковске: пострадал патрульный Массовая драка со стрельбой в Ивано-Франковске: пострадал патрульный

Пострадавшего полицейского госпитализировали.

Массовая драка со стрельбой произошла у киевского супермаркета Массовая драка со стрельбой произошла у киевского супермаркета

Несколько человек получили огнестрельные ранения.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх