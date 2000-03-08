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Раздел: Происшествия  
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В Киеве пьяный водитель Uber вылетел на обочину и снес забор

В Киеве пьяный водитель Uber вылетел на обочину и снес заборВ аварии обошлось без пострадавших.

В Киеве на бульваре Леси Украинки, возле метро Печерская, пьяный водитель Uber вылетел на обочину и снес ограждение. Об этом сообщает dtp.kiev.ua, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"Пьяный водитель Uber на автомобиле Toyota Prius на бульваре Леси Украинки, возле метро Печерская, по всей вероятности, не справился с управлением и вылетел на обочину, при этом снес почти 10 метров ограждения", – говорится в сообщении.

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Отмечено, что в результате инцидента никто не пострадал. На данный момент на месте аварии работает патрульная полиция.

В Киеве пьяный водитель Uber вылетел на обочину и снес забор

В Киеве пьяный водитель Uber вылетел на обочину и снес забор
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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 15:58 » Автор: Татьяна Шедько
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