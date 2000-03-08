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Раздел: Происшествия  
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Пожар в киевском храме: свежие подробности

Пожар в киевском храме: свежие подробностиВ полиции прокомментировали это происшествие.

В Киеве вчера, 11 марта, произошел пожар в храме в честь Преображения Господня на улице Автозаводской. Об этом сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

Полицейские сообщили, что в окно храма бросили пластиковую бутылку с горючим веществом. Все вещественные доказательства сейчас отправили на проведение экспертизы. Лица, совершившие нападение, пока не установлены.

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Полицейские уже открыли уголовное производство. Огнем повреждена внутренняя отделка храма и часть кровли.
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 Теги: Киев, пожар

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Сегодня, 14:04 » Автор: Татьяна Шедько
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