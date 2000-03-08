Раздел: Происшествия
В Одессе Volkswagen врезался в ВАЗ и Nissan: много пострадавших
В результате аварии пострадали пять человек.
ДТП произошло сегодня, 12 марта, в Одессе на улице Бугаевской. Volkswagen выехал на встречку и столкнулся с двумя автомобилями - ВАЗ и Nissan. Об этом сообщили в областной полиции.
Выяснилось, что водитель Volkswagen был пьян и скрывается от полиции за дезертирство. В результате столкновения пострадали пять человек. о характере травм информации не поступало.
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Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства аварии.
ДТП произошло сегодня, 12 марта, в Одессе на улице Бугаевской. Volkswagen выехал на встречку и столкнулся с двумя автомобилями - ВАЗ и Nissan. Об этом сообщили в областной полиции.
Выяснилось, что водитель Volkswagen был пьян и скрывается от полиции за дезертирство. В результате столкновения пострадали пять человек. о характере травм информации не поступало.
Читайте также: На трассе Киев-Ковель грузовик въехал в гужевой воз: есть погибший
Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства аварии.
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