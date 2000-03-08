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Раздел: Происшествия  
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В Одессе Volkswagen врезался в ВАЗ и Nissan: много пострадавших

В Одессе Volkswagen врезался в ВАЗ и Nissan: много пострадавшихВ результате аварии пострадали пять человек.

ДТП произошло сегодня, 12 марта, в Одессе на улице Бугаевской. Volkswagen выехал на встречку и столкнулся с двумя автомобилями - ВАЗ и Nissan. Об этом сообщили в областной полиции.

Выяснилось, что водитель Volkswagen был пьян и скрывается от полиции за дезертирство. В результате столкновения пострадали пять человек. о характере травм информации не поступало.

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Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства аварии.

В Одессе Volkswagen врезался в ВАЗ и Nissan: много пострадавших
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 Теги: Одесса, ДТП

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Сегодня, 16:42 » Автор: Татьяна Шедько
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