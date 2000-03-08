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Раздел: Происшествия  
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В Киеве мужчина убил иностранца

В Киеве мужчина убил иностранцаМужчина сообщил следователям, что к нему пришел друг и предложил выпить.

Полиция задержала ранее судимого киевлянина, который убил товарища.

Как сообщили в ГУ НП в Киеве, около полуночи в полицию поступило сообщение, что в Святошинском районе обнаружили тело неизвестного мужчины со следами насильственной смерти. На место происшествия выехали следственно-оперативные группы территориального и Главного управлений полиции.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.

На теле мужчины судмедэксперт обнаружил несколько ножевых ранений. Полицейские опросили свидетелей и возможных очевидцев инцидента и установили личность потерпевшего: это – гражданин другой страны, 1977 года рождения.

Полицейские установили мужчину, причастного к совершению преступления. В этот же день правонарушителя задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это 36-летний киевлянин, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

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Затем товарищи вышли на улицу, где между ними возник словесный конфликт, который перерос в драку. Во время ссоры задержанный несколько раз ударил товарища ножом и скрылся.
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Сегодня, 19:04 » Автор: Едгар Букмирза
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