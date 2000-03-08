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Раздел: Происшествия  
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Одну из улиц Киева затопило кипятком

Одну из улиц Киева затопило кипяткомАвария произошла на улице Фанерной в Днепровском районе столицы.

В Киеве произошла авария и одну из улиц залило кипятком.

Об этом сообщает Киев Оперативный, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ictv.ua.

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Напомним, ранее в Киеве на улице Лятошинского в Голосеевском районе столицы произошел масштабный прорыв водопровода.

Одну из улиц Киева затопило кипятком
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 Теги: Киев, затопило кипятком

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Сегодня, 23:03 » Автор: Едгар Букмирза
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