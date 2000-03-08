Раздел: Происшествия
Одну из улиц Киева затопило кипятком
Авария произошла на улице Фанерной в Днепровском районе столицы.
В Киеве произошла авария и одну из улиц залило кипятком.
Об этом сообщает Киев Оперативный, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ictv.ua.
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Напомним, ранее в Киеве на улице Лятошинского в Голосеевском районе столицы произошел масштабный прорыв водопровода.
В Киеве произошла авария и одну из улиц залило кипятком.
Об этом сообщает Киев Оперативный, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ictv.ua.
Читайте также: В Киеве улицу вновь затопило кипятком
Напомним, ранее в Киеве на улице Лятошинского в Голосеевском районе столицы произошел масштабный прорыв водопровода.
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