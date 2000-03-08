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Раздел: Происшествия  
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В Киеве вспыхнул пожар в метро

В Киеве вспыхнул пожар в метроПассажиров эвакуировали из метро.

Вчера, 12 марта, около 18:00 в столице на перегоне между "Выдубичами" и "Славутичем" загорелся электрический кабель. Об этом сообщает Киев Оперативный на своей странице в социальной сети.

«На «Выдубичах» было обнаружено задымление оборудования. Поэтому было приостановлено движение поездов примерно на 10 минут. Сейчас поезда ездят в обычном режиме. На месте работают специалисты, которые осматривают оборудование», - сообщили в метро.

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Пассажиров пришлось эвакуировать. Сейчас специалисты выясняют причину возгорания.
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 Теги: Киев, пожар

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Сегодня, 09:27 » Автор: Татьяна Шедько
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