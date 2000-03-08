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Раздел: Происшествия  
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Во Львове при тушении пожара нашли тело мужчины

Во Львове при тушении пожара нашли тело мужчиныПричины пожара сейчас выясняются.

Происшествие случилось сегодня, 13 марта, около 04:05 во Львове на улице Джерельна, 44. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной ГСЧС.

Квартира были сильно задымлена, поэтому гасить огонь пришлось в аппаратах защиты органов дыхания. На тушение пожара ушло около получаса. В квартире спасатели нашли бездыханное тело мужчины.

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К тушению пожара привлекли 17 спасателей и 3 единицы спецтехники. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
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 Теги: Львов, пожар

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Сегодня, 09:57 » Автор: Татьяна Шедько
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