В Павлограде школьник зарезал мужчину и маленького ребенка

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Ужасное происшествие случилось в Днепропетровской области в Павлограде. Об этом сегодня сообщили в отделе коммуникации полиции области.Школьник убил мужчину и 4-летнего ребенка, а также нанес ножевые ранения 35-летней беременной женщине. Пострадавшую доставили в больницу.«Установлено, что 10 марта, около 23:20, 18-летний парень пришел в дом соседей, где нанес множественные ножевые ранения мужчине, женщине и их малолетнему ребенку. После расправы над семьей парень сбежал с места преступления», – поделились в полиции.Полиция сразу установила причастного к преступлению и задержала его. Сейчас выясняются причины страшного инцидента.