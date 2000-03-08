» » В Павлограде школьник зарезал мужчину и маленького ребенка
Раздел: Происшествия  
0

В Павлограде школьник зарезал мужчину и маленького ребенка

В Павлограде школьник зарезал мужчину и маленького ребенкаОдиннадцатиклассник также ранил беременную женщину.

Ужасное происшествие случилось в Днепропетровской области в Павлограде. Об этом сегодня сообщили в отделе коммуникации полиции области.

Школьник убил мужчину и 4-летнего ребенка, а также нанес ножевые ранения 35-летней беременной женщине. Пострадавшую доставили в больницу.

«Установлено, что 10 марта, около 23:20, 18-летний парень пришел в дом соседей, где нанес множественные ножевые ранения мужчине, женщине и их малолетнему ребенку. После расправы над семьей парень сбежал с места преступления», – поделились в полиции.

Читайте также: Возле Киева две девушки избили и ограбили женщину

Полиция сразу установила причастного к преступлению и задержала его. Сейчас выясняются причины страшного инцидента.
В Павлограде школьник зарезал мужчину и маленького ребенка

В Павлограде школьник зарезал мужчину и маленького ребенка


Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Павлоград, убийство

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:04 » Автор: Татьяна Шедько
     134
     0

Похожие новости по теме

Возле Киева две девушки избили и ограбили женщину Возле Киева две девушки избили и ограбили женщину

Одна из нападавших несовершеннолетняя.

Жуткое преступление на Киевщине: парень убил и расчленил отца Жуткое преступление на Киевщине: парень убил и расчленил отца

Парню может грозить 15 лет тюремного заключения.

В Запорожской области парень доской забил мужчину насмерть В Запорожской области парень доской забил мужчину насмерть

Полицейские уже задержали 23-летнего подозреваемого.

Кровавое ЧП в Харькове: неизвестный зарезал женщину и ранил мужчину Кровавое ЧП в Харькове: неизвестный зарезал женщину и ранил мужчину

Жуткое происшествие произошло на Привокзальной площади в Харькове.

В Киеве мужчина зарезал племянника и выбросил его с окна В Киеве мужчина зарезал племянника и выбросил его с окна

Дядя нанес племяннику множественные ножевые ранения.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх