В Киеве мужчина устроил стрельбу в магазине

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Происшествие случилось около 11:30 в столице в одном из супермаркетов на Подоле. Об этом сообщили сегодня в киевской полиции.В полицию сообщили о том, что в магазине прозвучали выстрелы. На место тут же прибыли правоохранители.«Конфликт произошел между кассиром и покупателями. Когда охранник вмешался в ситуацию, правонарушители направились к выходу, но один из злоумышленников достал пистолет и несколько раз выстрелил в пол. Одна из пуль ранила женщину, которая проходила мимо. «Скорая» доставила ее в больницу», - поделились в полиции.Правонарушителя уже задержали. Он выбросил оружие на улице, его также удалось найти. Сейчас началась расследование по данному инциденту.