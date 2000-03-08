Раздел: Происшествия
В Киеве мужчина устроил стрельбу в магазине
В результате инцидента пострадал один человек.
Происшествие случилось около 11:30 в столице в одном из супермаркетов на Подоле. Об этом сообщили сегодня в киевской полиции.
В полицию сообщили о том, что в магазине прозвучали выстрелы. На место тут же прибыли правоохранители.
«Конфликт произошел между кассиром и покупателями. Когда охранник вмешался в ситуацию, правонарушители направились к выходу, но один из злоумышленников достал пистолет и несколько раз выстрелил в пол. Одна из пуль ранила женщину, которая проходила мимо. «Скорая» доставила ее в больницу», - поделились в полиции.
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Правонарушителя уже задержали. Он выбросил оружие на улице, его также удалось найти. Сейчас началась расследование по данному инциденту.
Происшествие случилось около 11:30 в столице в одном из супермаркетов на Подоле. Об этом сообщили сегодня в киевской полиции.
В полицию сообщили о том, что в магазине прозвучали выстрелы. На место тут же прибыли правоохранители.
«Конфликт произошел между кассиром и покупателями. Когда охранник вмешался в ситуацию, правонарушители направились к выходу, но один из злоумышленников достал пистолет и несколько раз выстрелил в пол. Одна из пуль ранила женщину, которая проходила мимо. «Скорая» доставила ее в больницу», - поделились в полиции.
Читайте также: В Киеве столкнулись Audi и Chevrolet: образовалась пробка
Правонарушителя уже задержали. Он выбросил оружие на улице, его также удалось найти. Сейчас началась расследование по данному инциденту.
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