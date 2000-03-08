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Раздел: Происшествия  
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Найденное тело младенца в Киеве: новые подробности

Найденное тело младенца в Киеве: новые подробностиПоявились первые подробности страшной находки.

В Киеве нашли тело младенца во время разгрузки металлолома. Об этом сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

«Когда на место прибыла следственно-оперативная группа и судебно-медицинский эксперт, оказалось, что это – девочка, смерть которой наступила приблизительно несколько дней назад. Она была завернута в полотенце и помещена в пакет», – поделились правоохранители.

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Тело направили на проведение экспертизы. Мусор доставили с Голосеевского района. Сейчас полиция осматривает район, откуда привезли мусор. Также проверяют наличие видеокамер, которые могли зафиксировать момент и человека, который выбросил ребенка в мусор.
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 Теги: Киев, ребенок

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Сегодня, 17:37 » Автор: Татьяна Шедько
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