Раздел: Происшествия
В Днепре Audi врезался в Daewoo: водитель погиб на месте
Участники ДТП подозреваются в совершении краж.
Смертельная авария случилась вчера около 16:30 в Днепре на улице Калиновой. Полиция задержала трех мужчин, которые спровоцировали ДТП и подозреваются в кражах. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
«Полиция задержала трех мужчин, которые на автомобиле Audi устроили смертельное ДТП. Все трое обоснованно подозреваются в совершении ряда краж из автомобилей в г. Днепр», - поделились в полиции.
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Audi столкнулся с Daewoo, из-за чего водитель второго авто погиб на месте Выяснилось, что водитель и двое пассажиров Audi пытались скрыться с места совершения очередной кражи. Подозреваемые уже задержаны.
Смертельная авария случилась вчера около 16:30 в Днепре на улице Калиновой. Полиция задержала трех мужчин, которые спровоцировали ДТП и подозреваются в кражах. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
«Полиция задержала трех мужчин, которые на автомобиле Audi устроили смертельное ДТП. Все трое обоснованно подозреваются в совершении ряда краж из автомобилей в г. Днепр», - поделились в полиции.
Читайте также: В Киеве столкнулись Газель и легковушка: есть пострадавшие
Audi столкнулся с Daewoo, из-за чего водитель второго авто погиб на месте Выяснилось, что водитель и двое пассажиров Audi пытались скрыться с места совершения очередной кражи. Подозреваемые уже задержаны.
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