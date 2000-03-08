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Раздел: Происшествия  
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В Днепре Audi врезался в Daewoo: водитель погиб на месте

В Днепре Audi врезался в Daewoo: водитель погиб на местеУчастники ДТП подозреваются в совершении краж.

Смертельная авария случилась вчера около 16:30 в Днепре на улице Калиновой. Полиция задержала трех мужчин, которые спровоцировали ДТП и подозреваются в кражах. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

«Полиция задержала трех мужчин, которые на автомобиле Audi устроили смертельное ДТП. Все трое обоснованно подозреваются в совершении ряда краж из автомобилей в г. Днепр», - поделились в полиции.

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Audi столкнулся с Daewoo, из-за чего водитель второго авто погиб на месте Выяснилось, что водитель и двое пассажиров Audi пытались скрыться с места совершения очередной кражи. Подозреваемые уже задержаны.
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 Теги: Днепр, ДТП, кража

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Сегодня, 09:51 » Автор: Татьяна Шедько
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