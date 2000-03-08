» » В Одессе пьяный устроил стрельбу из автомобиля
Раздел: Происшествия  
0

В Одессе пьяный устроил стрельбу из автомобиля

В Одессе пьяный устроил стрельбу из автомобиляВ результате стрельбы никто не пострадал.

Стрельба произошла в спальном районе Одессы – в Киевском районе. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

«Водитель автомобиля Тойота, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыл стрельбу в воздух. Прибыв на место, патрульные задержали 35-летнего правонарушителя», – поделились правоохранители.

Читайте также: В Киеве мужчина стрелял по гаражам: есть пострадавший

К счастью, обошлось без пострадавших. Это уже второй подобный случай в городе за последние дни.

В Одессе пьяный устроил стрельбу из автомобиля

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Одесса, стрельба

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 12:38 » Автор: Татьяна Шедько
     194
     0

Похожие новости по теме

В Днепропетровской области пьяный устроил стрельбу: есть пострадавшие В Днепропетровской области пьяный устроил стрельбу: есть пострадавшие

Стрельба произошла в одном из кафе города.

В киевском парке дебошир устроил стрельбу В киевском парке дебошир устроил стрельбу

На место инцидента прибыли правоохранители, мужчина задержан.

В Харькове мужчина устроил стрельбу В Харькове мужчина устроил стрельбу

ЧП произошло на проспекте Гагарина.

В Закарпатской области пьяный мужчина устроил стрельбу В Закарпатской области пьяный мужчина устроил стрельбу

Полиция обнаружила у стрелка дома арсенал оружия.

ЧП в Одессе: мужчина открыл стрельбу в парке ЧП в Одессе: мужчина открыл стрельбу в парке

Правонарушителя доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств дела.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх