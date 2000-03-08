Раздел: Происшествия
В Одессе пьяный устроил стрельбу из автомобиля
В результате стрельбы никто не пострадал.
Стрельба произошла в спальном районе Одессы – в Киевском районе. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.
«Водитель автомобиля Тойота, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыл стрельбу в воздух. Прибыв на место, патрульные задержали 35-летнего правонарушителя», – поделились правоохранители.
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К счастью, обошлось без пострадавших. Это уже второй подобный случай в городе за последние дни.
Стрельба произошла в спальном районе Одессы – в Киевском районе. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.
«Водитель автомобиля Тойота, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыл стрельбу в воздух. Прибыв на место, патрульные задержали 35-летнего правонарушителя», – поделились правоохранители.
Читайте также: В Киеве мужчина стрелял по гаражам: есть пострадавший
К счастью, обошлось без пострадавших. Это уже второй подобный случай в городе за последние дни.
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