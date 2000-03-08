» » В Харькове Infiniti влетел в пешеходов: четверо пострадавших
Раздел: Происшествия  
0

В Харькове Infiniti влетел в пешеходов: четверо пострадавших

В Харькове Infiniti влетел в пешеходов: четверо пострадавшихИномарку подрезал автомобиль, из-за чего машина вылетела в пешеходов.

Происшествие случилось в Харькове на перекрестке улиц Целиноградской и Ляли Убийвовк в ночь с 13 на 14 марта. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции области.

24-летний водитель «ВАЗ» не предоставил дорогу Infiniti, за рулем которой был 36-летний мужчины. Из-за столкновения машина влетела в пешеходов – 20-летних парня и девушку.

Читайте также: «Тяжелое» ДТП в Киеве: столкнулись две фуры

Водителей и пешеходов доставили в больницу. Сейчас полиция выясняет обстоятельства аварии.

В Харькове Infiniti влетел в пешеходов: четверо пострадавших

В Харькове Infiniti влетел в пешеходов: четверо пострадавших
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Харьков, ДТП

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 14:16 » Автор: Татьяна Шедько
     1134
     0

Похожие новости по теме

На Харьковщине ВАЗ сбил пешеходов: четверо в больнице На Харьковщине ВАЗ сбил пешеходов: четверо в больнице

Среди пострадавших пешеходов – двое детей.

Смертельное ДТП в Харькове: Mercedes сбил двух пешеходов Смертельное ДТП в Харькове: Mercedes сбил двух пешеходов

В ДТП погибла женщина-пешеход.

В Харькове столкнулись Daewoo и грузовик: четверо пострадавших В Харькове столкнулись Daewoo и грузовик: четверо пострадавших

Пострадавших госпитализировали с травмами.

Под Киевом автомобиль сбил двух пешеходов Под Киевом автомобиль сбил двух пешеходов

Авария случилась в Белой Церкви.

На Житомирщине автомобиль сбил двух пешеходов: один погиб На Житомирщине автомобиль сбил двух пешеходов: один погиб

Страшная авария случилась в Новограде-Волынском.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх