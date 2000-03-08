В Харькове Infiniti влетел в пешеходов: четверо пострадавших

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Происшествие случилось в Харькове на перекрестке улиц Целиноградской и Ляли Убийвовк в ночь с 13 на 14 марта. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции области.24-летний водитель «ВАЗ» не предоставил дорогу Infiniti, за рулем которой был 36-летний мужчины. Из-за столкновения машина влетела в пешеходов – 20-летних парня и девушку.Водителей и пешеходов доставили в больницу. Сейчас полиция выясняет обстоятельства аварии.