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Раздел: Происшествия  
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В Киеве Audi «зацепил» Renault и влетел в отбойник

В Киеве Audi «зацепил» Renault и влетел в отбойникПо предварительным данным, водитель Audi был пьян.

Авария произошло этой ночью в столице на улице В. Гетьмана. Водителя Renault рассказал, что он ехал по Чоколовскому бульвару и в боковые зеркала заметил Audi, который вилял по дороге. Об этом сообщили dtp.kiev.ua на своей странице в соцсети.

«Уже после перекрестка, водитель "немца" решил опередить "француза". По неизвестным причинам, Audi "цепляет" Renault и затем врезается в отбойник. От удара "немца" начинает крутить по дороге», - сообщили в соцсети.

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У водителя Audi были заметны признаки алкогольного опьянения. Мужчина пытался скрыться, но его задержали и доставили в полицию.

В Киеве Audi «зацепил» Renault и влетел в отбойник

В Киеве Audi «зацепил» Renault и влетел в отбойник

В Киеве Audi «зацепил» Renault и влетел в отбойник

В Киеве Audi «зацепил» Renault и влетел в отбойник

В Киеве Audi «зацепил» Renault и влетел в отбойник
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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 15:37 » Автор: Татьяна Шедько
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