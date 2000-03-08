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Раздел: Происшествия  
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Много погибших: в Черновицкой области столкнулись МАN и Hyundai

Много погибших: в Черновицкой области столкнулись МАN и Hyundai
В результате страшной аварии погибли четыре человека.

ДТП случилось сегодня, 14 марта, около 10:00 в селе Новый Киселев Кицманского района Черновицкой области. Столкнулись два автомобиля - МАN и Hyundai Elantra. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.

«По предварительной информации, 58-летняя женщина-водитель легковушки шла на разворот из правого ряда. Не учтя дорожной обстановки, она допустила столкновение с грузовиком, который двигался в попутном направлении в левом ряду», - поделились в полиции.

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В легковушке было пять женщин. Четверо из них погибли, еще одну пассажирку доставили в больницу с сотрясением головного мозга и переломом костей носа. Полиция выясняет детали аварии.

Много погибших: в Черновицкой области столкнулись МАN и Hyundai

Много погибших: в Черновицкой области столкнулись МАN и Hyundai

Много погибших: в Черновицкой области столкнулись МАN и Hyundai
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 Теги: Черновицкая область, ДТП

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Сегодня, 16:14 » Автор: Татьяна Шедько
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