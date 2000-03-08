Много погибших: в Черновицкой области столкнулись МАN и Hyundai

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ДТП случилось сегодня, 14 марта, около 10:00 в селе Новый Киселев Кицманского района Черновицкой области. Столкнулись два автомобиля - МАN и Hyundai Elantra. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.«По предварительной информации, 58-летняя женщина-водитель легковушки шла на разворот из правого ряда. Не учтя дорожной обстановки, она допустила столкновение с грузовиком, который двигался в попутном направлении в левом ряду», - поделились в полиции.В легковушке было пять женщин. Четверо из них погибли, еще одну пассажирку доставили в больницу с сотрясением головного мозга и переломом костей носа. Полиция выясняет детали аварии.