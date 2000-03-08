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Раздел: Происшествия  
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Возле Киева мужчина забил пенсионерку до смерти, посчитав ее ведьмой

Возле Киева мужчина забил пенсионерку до смерти, посчитав ее ведьмойПьяный мужчина решил выяснить отношения со старушкой.

Ужасное происшествие случилось в одном из сел Рокитнянского района Киевской области. Об этом сообщили в отделе коммуникации прокуратуры области.

26-летний парень шел домой от знакомого и решил зайти в 83-летней женщине, к которой давно испытывал неприязненные отношения: парень считал, что пенсионерка – ведьма.

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Он зашел в дом женщины и нанес ей удар в область лица, два удара по телу и несколько раз ударил головой о чугунные радиаторы. Пенсионерка умерла от полученных травм. Парня уже задержали, сейчас он находится под стражей.
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 Теги: Киев, убийство

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Сегодня, 17:15 » Автор: Татьяна Шедько
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