Возле Киева мужчина забил пенсионерку до смерти, посчитав ее ведьмой

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Ужасное происшествие случилось в одном из сел Рокитнянского района Киевской области. Об этом сообщили в отделе коммуникации прокуратуры области.26-летний парень шел домой от знакомого и решил зайти в 83-летней женщине, к которой давно испытывал неприязненные отношения: парень считал, что пенсионерка – ведьма.Он зашел в дом женщины и нанес ей удар в область лица, два удара по телу и несколько раз ударил головой о чугунные радиаторы. Пенсионерка умерла от полученных травм. Парня уже задержали, сейчас он находится под стражей.