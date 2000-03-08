Раздел: Происшествия
Возле Киева мужчина забил пенсионерку до смерти, посчитав ее ведьмой
Пьяный мужчина решил выяснить отношения со старушкой.
Ужасное происшествие случилось в одном из сел Рокитнянского района Киевской области. Об этом сообщили в отделе коммуникации прокуратуры области.
26-летний парень шел домой от знакомого и решил зайти в 83-летней женщине, к которой давно испытывал неприязненные отношения: парень считал, что пенсионерка – ведьма.
Читайте также: Шла за ребенком в садик: под Киевом зарезали женщину
Он зашел в дом женщины и нанес ей удар в область лица, два удара по телу и несколько раз ударил головой о чугунные радиаторы. Пенсионерка умерла от полученных травм. Парня уже задержали, сейчас он находится под стражей.
Ужасное происшествие случилось в одном из сел Рокитнянского района Киевской области. Об этом сообщили в отделе коммуникации прокуратуры области.
26-летний парень шел домой от знакомого и решил зайти в 83-летней женщине, к которой давно испытывал неприязненные отношения: парень считал, что пенсионерка – ведьма.
Читайте также: Шла за ребенком в садик: под Киевом зарезали женщину
Он зашел в дом женщины и нанес ей удар в область лица, два удара по телу и несколько раз ударил головой о чугунные радиаторы. Пенсионерка умерла от полученных травм. Парня уже задержали, сейчас он находится под стражей.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1424
0
Оставьте свой комментарий