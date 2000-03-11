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Раздел: Происшествия  
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В Киеве разгорелся пожар возле станции метро

В Киеве разгорелся пожар возле станции метроИнформации о пострадавших пока не поступало.

Сегодня, 15 марта, в столице возле станции метро "Красный Хутор" произошло возгорание. Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в социальной сети Facebook.

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Пожар разгорелся на строительстве нового дома – горит электростанция. На место уже прибыли спасатели, медики и полиция. О пострадавших пока информации не поступало.

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 Теги: Киев, пожар

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Сегодня, 13:46 » Автор: Татьяна Шедько
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