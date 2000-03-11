Раздел: Происшествия
В Киеве разгорелся пожар возле станции метро
Информации о пострадавших пока не поступало.
Сегодня, 15 марта, в столице возле станции метро "Красный Хутор" произошло возгорание. Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в социальной сети Facebook.
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Пожар разгорелся на строительстве нового дома – горит электростанция. На место уже прибыли спасатели, медики и полиция. О пострадавших пока информации не поступало.
Сегодня, 15 марта, в столице возле станции метро "Красный Хутор" произошло возгорание. Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в социальной сети Facebook.
Читайте также: Взрыв на остановке в Киеве: новые подробности
Пожар разгорелся на строительстве нового дома – горит электростанция. На место уже прибыли спасатели, медики и полиция. О пострадавших пока информации не поступало.
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