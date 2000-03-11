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Раздел: Происшествия  
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Серьезное ДТП возле Киева: столкнулись Mitsubishi и Skoda

Серьезное ДТП возле Киева: столкнулись Mitsubishi и SkodaМашины получили сильные механические повреждения.

Авария произошла сегодня, 15 марта, под Киевом на Житомирской трассе. Об этом сообщили dtp.kiev.ua на своей странице в социальной сети.

«Столкнулись два автомобиля: Mitsubishi и Skoda. Предварительно, водитель Mitsubishi, выполняя разворот, не предоставил приоритет в движении автомобилю Skoda, который двигался в левой полосе», - сказано в сообщении.

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В ДТП серьезных травм никто не получил. Правоохранители будут выяснять причины аварии.

Серьезное ДТП возле Киева: столкнулись Mitsubishi и Skoda

Серьезное ДТП возле Киева: столкнулись Mitsubishi и Skoda
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 Теги: ДТП, Киев

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Сегодня, 16:55 » Автор: Татьяна Шедько
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