Раздел: Происшествия
Серьезное ДТП возле Киева: столкнулись Mitsubishi и Skoda
Машины получили сильные механические повреждения.
Авария произошла сегодня, 15 марта, под Киевом на Житомирской трассе. Об этом сообщили dtp.kiev.ua на своей странице в социальной сети.
«Столкнулись два автомобиля: Mitsubishi и Skoda. Предварительно, водитель Mitsubishi, выполняя разворот, не предоставил приоритет в движении автомобилю Skoda, который двигался в левой полосе», - сказано в сообщении.
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В ДТП серьезных травм никто не получил. Правоохранители будут выяснять причины аварии.
Авария произошла сегодня, 15 марта, под Киевом на Житомирской трассе. Об этом сообщили dtp.kiev.ua на своей странице в социальной сети.
«Столкнулись два автомобиля: Mitsubishi и Skoda. Предварительно, водитель Mitsubishi, выполняя разворот, не предоставил приоритет в движении автомобилю Skoda, который двигался в левой полосе», - сказано в сообщении.
Читайте также: В Киеве столкнулись Hyundai и Mercedes: пострадала беременная
В ДТП серьезных травм никто не получил. Правоохранители будут выяснять причины аварии.
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