Серьезное ДТП возле Киева: столкнулись Mitsubishi и Skoda

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Авария произошла сегодня, 15 марта, под Киевом на Житомирской трассе. Об этом сообщили dtp.kiev.ua на своей странице в социальной сети.«Столкнулись два автомобиля: Mitsubishi и Skoda. Предварительно, водитель Mitsubishi, выполняя разворот, не предоставил приоритет в движении автомобилю Skoda, который двигался в левой полосе», - сказано в сообщении.В ДТП серьезных травм никто не получил. Правоохранители будут выяснять причины аварии.