Раздел: Происшествия
В Днепре столкнулись Skoda и Mercedes: пострадала беременная
Больше в ДТП никто не пострадал.
Сегодня, 15 марта, около 14:30 в Днепре на Троицкой площади около здания управления патрульной полиции произошло столкновение иномарок Skoda и Mercedes. Об этом сообщает Информатор.
На место прибыли полиция и медики. Движение на этом участке затруднено. Очевидец сообщил, что водитель Skoda превысил скорость, что и стало причиной аварии.
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Водитель Skoda отказался от госпитализации. Пострадала женщина из Mercedes, ее увезли в больницу.
Сегодня, 15 марта, около 14:30 в Днепре на Троицкой площади около здания управления патрульной полиции произошло столкновение иномарок Skoda и Mercedes. Об этом сообщает Информатор.
На место прибыли полиция и медики. Движение на этом участке затруднено. Очевидец сообщил, что водитель Skoda превысил скорость, что и стало причиной аварии.
Читайте также: В Киеве столкнулись Hyundai и Mercedes: пострадала беременная
Водитель Skoda отказался от госпитализации. Пострадала женщина из Mercedes, ее увезли в больницу.
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