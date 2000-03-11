В Днепре столкнулись Skoda и Mercedes: пострадала беременная

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Сегодня, 15 марта, около 14:30 в Днепре на Троицкой площади около здания управления патрульной полиции произошло столкновение иномарок Skoda и Mercedes. Об этом сообщает Информатор.На место прибыли полиция и медики. Движение на этом участке затруднено. Очевидец сообщил, что водитель Skoda превысил скорость, что и стало причиной аварии.Водитель Skoda отказался от госпитализации. Пострадала женщина из Mercedes, ее увезли в больницу.