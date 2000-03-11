Раздел: Происшествия
Пожарные почти час тушили пожар в центре Киева
Жители ближайших квартир были эвакуированы.
В самом центре Киева напротив Национальной оперы произошел пожар.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
По словам спасателей, между двумя домами по улице Владимирской, 49а на уровне восьмого этажа загорелся утеплитель. Площадь возгорания составила 20 кв метров. Жители ближайших квартир были эвакуированы. Ликвидация пожара заняла более часа. К счастью, обошлось без пострадавших. Причины возникновения пожара устанавливают специалисты.
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На месте происшествия работали 11 человек спасателей, 2 единицы пожарно-спасательной техники, медики и полицейские.
В самом центре Киева напротив Национальной оперы произошел пожар.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
По словам спасателей, между двумя домами по улице Владимирской, 49а на уровне восьмого этажа загорелся утеплитель. Площадь возгорания составила 20 кв метров. Жители ближайших квартир были эвакуированы. Ликвидация пожара заняла более часа. К счастью, обошлось без пострадавших. Причины возникновения пожара устанавливают специалисты.
Читайте также: Пожар в центре Киева: погибла женщина
На месте происшествия работали 11 человек спасателей, 2 единицы пожарно-спасательной техники, медики и полицейские.
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