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Раздел: Происшествия  
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Пожарные почти час тушили пожар в центре Киева

Пожарные почти час тушили пожар в центре КиеваЖители ближайших квартир были эвакуированы.

В самом центре Киева напротив Национальной оперы произошел пожар.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.

По словам спасателей, между двумя домами по улице Владимирской, 49а на уровне восьмого этажа загорелся утеплитель. Площадь возгорания составила 20 кв метров. Жители ближайших квартир были эвакуированы. Ликвидация пожара заняла более часа. К счастью, обошлось без пострадавших. Причины возникновения пожара устанавливают специалисты.

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На месте происшествия работали 11 человек спасателей, 2 единицы пожарно-спасательной техники, медики и полицейские.

Пожарные почти час тушили пожар в центре Киева
Пожарные почти час тушили пожар в центре Киева
Пожарные почти час тушили пожар в центре Киева
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 Теги: Киев, Пожар

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Сегодня, 19:52 » Автор: Едгар Букмирза
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