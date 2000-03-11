В Киеве неизвестный напал с ножом на девушку с ребенком

Девушка с ребенком убежали.



В четверг, 15 марта, возле станции скоростного трамвая НАУ мужчина напал на женщину с ребенком. По счастливому стечению обстоятельств там же находились охранники, которые и задержали нападавшего.



Об этом пишет



Все произошло около 19:00. Тогда сотрудники скоростного трамвая станции НАУ вызвали охрану «Шериф» для того, чтобы те уладили ситуацию с бездомным. Все дело в том, что мужчина без определенного места жительства поселился на территории станции. Но когда охрана прибыла на станцию, то услышали женский крик.



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По словам очевидцев, а также охранников фирмы «Шериф», в переходе мужчина напал с ножом на девушку с ребенком. Сотрудники охранной фирмы задержали мужчину и вызвали на место происшествия полицию. К счастью, никто не пострадал, а сама девушка с ребенком убежали. Сейчас правоохранители выясняют все подробности происшествия. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В четверг, 15 марта, возле станции скоростного трамвая НАУ мужчина напал на женщину с ребенком. По счастливому стечению обстоятельств там же находились охранники, которые и задержали нападавшего.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua Все произошло около 19:00. Тогда сотрудники скоростного трамвая станции НАУ вызвали охрану «Шериф» для того, чтобы те уладили ситуацию с бездомным. Все дело в том, что мужчина без определенного места жительства поселился на территории станции. Но когда охрана прибыла на станцию, то услышали женский крик.По словам очевидцев, а также охранников фирмы «Шериф», в переходе мужчина напал с ножом на девушку с ребенком. Сотрудники охранной фирмы задержали мужчину и вызвали на место происшествия полицию. К счастью, никто не пострадал, а сама девушка с ребенком убежали. Сейчас правоохранители выясняют все подробности происшествия.



