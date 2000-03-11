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Раздел: Происшествия  
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В Киеве неизвестный напал с ножом на девушку с ребенком

В Киеве неизвестный напал с ножом на девушку с ребенкомДевушка с ребенком убежали.

В четверг, 15 марта, возле станции скоростного трамвая НАУ мужчина напал на женщину с ребенком. По счастливому стечению обстоятельств там же находились охранники, которые и задержали нападавшего.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.

Все произошло около 19:00. Тогда сотрудники скоростного трамвая станции НАУ вызвали охрану «Шериф» для того, чтобы те уладили ситуацию с бездомным. Все дело в том, что мужчина без определенного места жительства поселился на территории станции. Но когда охрана прибыла на станцию, то услышали женский крик.

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По словам очевидцев, а также охранников фирмы «Шериф», в переходе мужчина напал с ножом на девушку с ребенком. Сотрудники охранной фирмы задержали мужчину и вызвали на место происшествия полицию. К счастью, никто не пострадал, а сама девушка с ребенком убежали. Сейчас правоохранители выясняют все подробности происшествия.
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 Теги: Киев, напал с ножом

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Сегодня, 22:38 » Автор: Едгар Букмирза
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