» » На Донбассе в жилом доме разорвалась граната
Раздел: Происшествия  
0

На Донбассе в жилом доме разорвалась граната

На Донбассе в жилом доме разорвалась гранатаГраната взорвалась в многоэтажке в Донецкой области, есть погибшие

В одной из многоэтажек Доброполья, Донецкой области, разорвалась граната. 23-летний хозяин квартиры погиб на месте, его бывшая жена получила ранения. Об этом сообщают в отделе коммуникации ГУНП Донецкой области, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

"Инцидент произошел в 9 утра на третьем этаже многоэтажки. На момент взрыва в квартире находился 23-летний владелец дома и его бывшая жена. Мужчина погиб. 30-летняя женщина, мать троих детей, получила телесные повреждения и была доставлена ​​в больницу. Установлено, что взрывной предмет погибший приобрел у местного жителя. Сейчас подозреваемый задержан", - отметили в ведомстве.

Читайте также: На Донетчине прогремел взрыв в жилом доме

По данному факту возбуждены уголовные производства с предварительной квалификацией по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 115 с пометкой "самоубийство".
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Донбасс, граната

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 00:41 » Автор: Татьяна Ларина
     106
     0

Похожие новости по теме

На Донбассе прогремел мощный взрыв На Донбассе прогремел мощный взрыв

В Донецкой области в жилом секторе произошел взрыв неизвестного предмета

В Харькове прогремел взрыв: есть жертвы В Харькове прогремел взрыв: есть жертвы

В жилом доме сегодня, 18-го января, взорвалась граната.

На Донетчине прогремел взрыв в жилом доме На Донетчине прогремел взрыв в жилом доме

По предварительным данным, взорвалась граната.

В Артемовске в квартире взорвалась граната В Артемовске в квартире взорвалась граната

В момент взрыва в помещении находились три человека.

Полтава: в жилом доме взорвалась граната Полтава: в жилом доме взорвалась граната

От взрыва пострадали два человека.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх