Раздел: Происшествия
На Киевщине произошло двойное убийство
О подробностях, а также о мотивах этого убийства сотрудники полиции говорить отказались.
В четверг, 15 марта, около 20 часов ирпенским правоохранителям поступила информация о том, что на улице Гагарина, 52 обнаружено два трупа — супружеская чета, проживавшая в по вышеуказанному адресу, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Факты и комментарии
Предварительно об этом сообщила квартирантка снимавшая комнату у погибших. О них известен только их возраст: мужу и жене было около 80 лет. О подробностях, а также о мотивах этого убийства сотрудники полиции говорить отказались.
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На месте преступления работала следственно- оперативная группа.
В четверг, 15 марта, около 20 часов ирпенским правоохранителям поступила информация о том, что на улице Гагарина, 52 обнаружено два трупа — супружеская чета, проживавшая в по вышеуказанному адресу, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Факты и комментарии
Предварительно об этом сообщила квартирантка снимавшая комнату у погибших. О них известен только их возраст: мужу и жене было около 80 лет. О подробностях, а также о мотивах этого убийства сотрудники полиции говорить отказались.
Читайте также: В Харькове произошло двойное убийство
На месте преступления работала следственно- оперативная группа.
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