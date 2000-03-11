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Раздел: Происшествия  
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На Киевщине произошло двойное убийство

На Киевщине произошло двойное убийство О подробностях, а также о мотивах этого убийства сотрудники полиции говорить отказались.

В четверг, 15 марта, около 20 часов ирпенским правоохранителям поступила информация о том, что на улице Гагарина, 52 обнаружено два трупа — супружеская чета, проживавшая в по вышеуказанному адресу, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Факты и комментарии

Предварительно об этом сообщила квартирантка снимавшая комнату у погибших. О них известен только их возраст: мужу и жене было около 80 лет. О подробностях, а также о мотивах этого убийства сотрудники полиции говорить отказались.

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На месте преступления работала следственно- оперативная группа.

На Киевщине произошло двойное убийство
На Киевщине произошло двойное убийство
На Киевщине произошло двойное убийство
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 Теги: Киевщина, убийство

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Сегодня, 02:03 » Автор: Татьяна Ларина
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