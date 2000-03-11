На Харьковщине "накрыли" канал нелегальной миграции

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В Харьковской области (Двуречанский район) задержан африканец, сумевший организовать канал нелегальной миграции через границу. Как сообщил Вячеслав Абдула, руководитель пресс-центра областного управления СБУ, сотрудниками ведомства задержан гражданин одной из стран Юго-Западной Африки (27 лет), который сопровождал пятерых