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На Харьковщине "накрыли" канал нелегальной миграции

На Харьковщине "накрыли" канал нелегальной миграцииПо данному факту открыли уголовное производство

Правоохранители перекрыли канал нелегалальной миграции в Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины (МВД), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua

"Полицейские установили, что 29-летний житель Великобурлукского района организовал преступную группу. В ее состав также входил 34-летний житель города Волчанск. В ходе проведения оперативных мероприятий вечером 14 марта правоохранители задержали злоумышленников при попытке переправки двух лиц через государственную границу Украины вне пунктов пропуска. Граждане пытались попасть в Российскую Федерацию на участке между населенным пунктом Гатище (Украина) и Новая Таволжанка (РФ)", – говорится в сообщении.

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В ведомстве добавили, что по данному факту открыли уголовное производство по ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения.
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 Теги: Харьковщина, миграция

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Сегодня, 06:52 » Автор: Татьяна Ларина
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