Раздел: Происшествия
В Киеве иномарка влетела в строительный котлован
Водитель самостоятельно вызвал себе скорую помощь
16 марта в Оболонском районе столицы Nissan Almera вылетел с дороги и приземлился в строительный котлован. ДТП произошло около 1:00 на улице Богатырской, 32, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор
Водитель двигался по направлению от улицы Полярной в сторону Вышгорода. Он не увидел ограничительных знаков ремонта дорожного полотна и не успел затормозить. Автомобиль пролетел около 10 метров и упал на стройплощадке.
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У Nissan полностью разбита передняя часть, сработали подушки безопасности. Водитель находился в автомобиле один и вызвал себе скорую самостоятельно. По словам медиков, у мужчины сломана нога, его госпитализировали. На месте работает полиция и следственно оперативная группа.
16 марта в Оболонском районе столицы Nissan Almera вылетел с дороги и приземлился в строительный котлован. ДТП произошло около 1:00 на улице Богатырской, 32, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор
Водитель двигался по направлению от улицы Полярной в сторону Вышгорода. Он не увидел ограничительных знаков ремонта дорожного полотна и не успел затормозить. Автомобиль пролетел около 10 метров и упал на стройплощадке.
Читайте также: ДТП в Ужгороде: иномарка влетела в отель
У Nissan полностью разбита передняя часть, сработали подушки безопасности. Водитель находился в автомобиле один и вызвал себе скорую самостоятельно. По словам медиков, у мужчины сломана нога, его госпитализировали. На месте работает полиция и следственно оперативная группа.
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