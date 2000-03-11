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Раздел: Происшествия  
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В Киеве иномарка влетела в строительный котлован

В Киеве иномарка влетела в строительный котлованВодитель самостоятельно вызвал себе скорую помощь

16 марта в Оболонском районе столицы Nissan Almera вылетел с дороги и приземлился в строительный котлован. ДТП произошло около 1:00 на улице Богатырской, 32, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор

Водитель двигался по направлению от улицы Полярной в сторону Вышгорода. Он не увидел ограничительных знаков ремонта дорожного полотна и не успел затормозить. Автомобиль пролетел около 10 метров и упал на стройплощадке.

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У Nissan полностью разбита передняя часть, сработали подушки безопасности. Водитель находился в автомобиле один и вызвал себе скорую самостоятельно. По словам медиков, у мужчины сломана нога, его госпитализировали. На месте работает полиция и следственно оперативная группа.

В Киеве иномарка влетела в строительный котлован
В Киеве иномарка влетела в строительный котлован
В Киеве иномарка влетела в строительный котлован
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 Теги: Киев, котлован

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Сегодня, 08:23 » Автор: Татьяна Ларина
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