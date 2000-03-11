В Киеве еще одна машина слетела в котлован: авто всмятку

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Происшествие случилось сегодня, 16 марта, около 06:00 на улице Богатырской, 32. Об этом сообщает Информатор.С дороги Dacia Logan слетела прямо в строительный котлован. В этом время водитель первого авто как раз приехал, чтоб забрать машину.В Dacia находились водитель и две гражданки Словении. Водитель получил перелом пятки и пальцев рук. Всех доставили в больницу.Ночью в этот же котлован слетел Nissan .Машина получила сильные повреждения и ремонту не подлежит.