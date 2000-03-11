Раздел: Происшествия
В Киеве еще одна машина слетела в котлован: авто всмятку
Второй автомобиль за ночь слетел в котлован.
Происшествие случилось сегодня, 16 марта, около 06:00 на улице Богатырской, 32. Об этом сообщает Информатор.
С дороги Dacia Logan слетела прямо в строительный котлован. В этом время водитель первого авто как раз приехал, чтоб забрать машину.
В Dacia находились водитель и две гражданки Словении. Водитель получил перелом пятки и пальцев рук. Всех доставили в больницу.
Читайте также: В Киеве иномарка влетела в строительный котлован
Ночью в этот же котлован слетел Nissan .Машина получила сильные повреждения и ремонту не подлежит.
Происшествие случилось сегодня, 16 марта, около 06:00 на улице Богатырской, 32. Об этом сообщает Информатор.
С дороги Dacia Logan слетела прямо в строительный котлован. В этом время водитель первого авто как раз приехал, чтоб забрать машину.
В Dacia находились водитель и две гражданки Словении. Водитель получил перелом пятки и пальцев рук. Всех доставили в больницу.
Читайте также: В Киеве иномарка влетела в строительный котлован
Ночью в этот же котлован слетел Nissan .Машина получила сильные повреждения и ремонту не подлежит.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
172
0
Оставьте свой комментарий