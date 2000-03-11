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Раздел: Происшествия  
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В Киеве еще одна машина слетела в котлован: авто всмятку

В Киеве еще одна машина слетела в котлован: авто всмяткуВторой автомобиль за ночь слетел в котлован.

Происшествие случилось сегодня, 16 марта, около 06:00 на улице Богатырской, 32. Об этом сообщает Информатор.

С дороги Dacia Logan слетела прямо в строительный котлован. В этом время водитель первого авто как раз приехал, чтоб забрать машину.

В Dacia находились водитель и две гражданки Словении. Водитель получил перелом пятки и пальцев рук. Всех доставили в больницу.

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Ночью в этот же котлован слетел Nissan .Машина получила сильные повреждения и ремонту не подлежит.

В Киеве еще одна машина слетела в котлован: авто всмятку

В Киеве еще одна машина слетела в котлован: авто всмятку

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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 10:17 » Автор: Татьяна Шедько
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