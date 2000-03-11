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Раздел: Происшествия  
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«Пьяное» ДТП у Львова: столкнулись авто полиции и Volkswagen

«Пьяное» ДТП у Львова: столкнулись авто полиции и VolkswagenВероятно, водитель Volkswagen уснул за рулем.

Авария произошла вчера, 15 марта, около 18:00 между селами Гамалеевка и Малые Подлески на трассе Киев-Чоп. Об этом сообщил Игорь Зинкевич, депутат Львовского горсовета.

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Произошло столкновение полицейского автомобиля и Volkswagen Passat 3. Пострадал только водитель. Он сообщил, что заснул за рулем. Вероятно, мужчина был в нетрезвом состоянии. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства аварии.

«Пьяное» ДТП у Львова: столкнулись авто полиции и Volkswagen

«Пьяное» ДТП у Львова: столкнулись авто полиции и Volkswagen
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 Теги: Львов, ДТП

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Сегодня, 12:01 » Автор: Татьяна Шедько
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