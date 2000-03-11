Серьезное ДТП в Киеве: столкнулись Renault и Toyota

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Серьезная авария произошла сегодня, 16 марта, в столице на Подоле в районе улицы Ярославская 47/29. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в социальной сети.«Серьезное столкновение двух авто. Сбит дорожный знак. Водители отделались ссадинами и ушибами. А вот обоим авто предстоит существенный дорогой ремонт», - сказано в сообщении.Полиция должна установить точные обстоятельства аварии.