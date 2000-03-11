Гибель мужчины в киевском ресторане: свежие подробности

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Тело мужчины нашли сегодня, 16 марта, в столичном ресторане «Пузата хата» на Подоле. Об этом сообщили в киевской полиции.Личность погибшего установлена, это – местный житель 1989 года рождения.«Предварительно известно, что мужчина с девушкой находились в заведении. После обеда они двинулись к выходу, однако девушка вернулась, потому что забыла банковскую карточку. Когда же вернулась, увидела мужчину без сознания с ножевым ранением шеи», - сообщили в полиции.По предварительным данным, мужчина у входа в ресторан само вонзил себе нож в шею. Полиция собирается открыть уголовное производство и продолжает следствие.