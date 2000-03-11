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Раздел: Происшествия  
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В Николаеве пенсионер жестоко убил сожительницу

В Николаеве пенсионер жестоко убил сожительницу На теле женщины нашли около 30 ножевых ранений.

В полицию Николаева пришел мужчина с окровавленным ножом, который признался, что зарезал свою сожительницу. Об этом сегодня сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
На место прибыли сотрудники полиции. Они нашли тело пожилой женщины с признаками насильственной смерти. Эксперт насчитал на теле погибшей 28 ножевых ранений.

«Между парой развернулся очередной конфликт. По словам задержанного, он пришел на кухню и попросил женщину дать ему поесть, на что и в грубой форме ответила отказом, мол, будет кормить только своих собак, и оттолкнула. В ответ на оскорбление мужчина схватил кухонный нож и нанес сожительнице ножевые ранения, которые оказались несовместимы с жизнью», - поделились в полиции.

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Соседи рассказали, что 58-летняя сожительница часто провоцировала конфликты и даже била пенсионера. Мужчина уже был судим за подобное преступление. Сейчас его задержали.
В Николаеве пенсионер жестоко убил сожительницу

В Николаеве пенсионер жестоко убил сожительницу

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 Теги: Николаев, убийство

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Сегодня, 15:57 » Автор: Татьяна Шедько
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