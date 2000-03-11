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Убийство многодетной матери под Киевом: названы мотивы преступления

Убийство многодетной матери под Киевом: названы мотивы преступленияВ прокуратуре назвали мотивы убийства многодетной матери в Киевской области

Убийство в Фастове Киевской области многодетной матери, которой нанесли 24 ножевых ранения возле детсада, заказали для того, чтобы убрать ее из совладельцев бизнеса. Об этом на брифинге в Киеве сообщил прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

"Нами установлено, что убийство было совершено по заказу. Основной целью было убрать ее как одну из совладельцев объекта, который предоставлял выгоду для нее, ее семьи, так и для совладельцев этого бизнеса", - отметил Д.Чибисов.

По словам прокурора, ее муж основал бизнес - автомойки совместно со своим товарищем. Мужчина умер, и другой человек захотел завладеть этим объектом.

"Междоусобицы через длительное время привели к тому, что у заказчиков убийства возник умысел на поиск исполнителей этого дерзкого преступления", - сказал он.

Через некоторое время, рассказал прокурор, заказчики нашли нужных им лиц, с которыми обсудили стоимость преступления.

После этого исполнители начали следить за жизнью женщины и готовить план действий. В день преступления они выключили телефоны, сняли номера с авто, определили время, когда можно совершить нападение.

Как сообщалось, неизвестный с ножом напал на многодетную мать возле детсада. Женщине нанесли 24 ножевых ранения, от которых она скончалась в больнице.

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Исполнители и заказчики убийства задержаны. Им грозит пожизненное заключение и конфискация имущества. Правоохранители выяснили, что убийство было заказано за 12 тысяч долларов.
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 Теги: убийство, Киевская область

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Сегодня, 19:01 » Автор: Татьяна Ларина
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