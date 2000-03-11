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На Буковине подросток напал на женщину-администратора ночного заведения

На Буковине подросток напал на женщину-администратора ночного заведенияПотерпевшая оказала нападающему активное сопротивление

В Черновицкой области взят под стражу и сообщено о подозрении в совершении покушения на убийство 16-летнему парню, котороый пытался убить женщину-администратора ночного заведения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черновицкой области, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

"Парню сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (незаконченное покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Как отмечается, 16-летний житель Новоселицкого района Черновицкой области, находясь в одном из ночных заведений города Новоселицы, осколком кирпича нанес удар в голову 42-летней женщине-администратору указанного заведения, а также пытался нанести ей ножевые ранения в жизненно важные органы.

Потерпевшая оказала нападающему активное сопротивление, благодаря чему получила только ножевое ранение в руку. Поскольку доказать свой преступный умысел до конца подросток не смог, он скрылся с места преступления.

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В Апелляционном суде Сумской области оспаривают оправдательный приговор 15-летнему парню за убийство ножом мужчину и ранения другого.
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 Теги: Буковина, подросток

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Сегодня, 20:12 » Автор: Татьяна Ларина
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