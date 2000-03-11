Раздел: Происшествия
В Киеве пассажирка выпала из салона маршрутки
Пострадавшей вызвали скорую.
В Киеве 16 марта около 20:00 женщина выпала из маршрутки №182. Инцидент произошел на остановке общественного транспорта, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Автобус ехал в сторону Виноградаря. Водитель остановился на остановке «Улица Салютная». Когда двери уже закрывались женщина выпала из салона.
Как рассказывают свидетели, женщина была выпившая. Когда автобус закончил посадку, водитель стал закрывать двери. Женщина пыталась облокотиться, но ее зажало между дверями. Тогда она попыталась освободиться и выскочить, но упала на обочину и ударилась головой.
Пострадавшей вызвали скорую. Ей 39 лет. Врачи хотели увезти ее с подозрением на сотрясение мозга в больницу, но другие пассажиры заблокировали карету скорой помощи. Они требовали дождаться патрульных и зафиксировать, что пострадавшая в нетрезвом состоянии.
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Они уверены, что женщина виновата сама, а водитель может из-за нее пострадать. Патрульные приехали спустя час.
В Киеве 16 марта около 20:00 женщина выпала из маршрутки №182. Инцидент произошел на остановке общественного транспорта, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Автобус ехал в сторону Виноградаря. Водитель остановился на остановке «Улица Салютная». Когда двери уже закрывались женщина выпала из салона.
Как рассказывают свидетели, женщина была выпившая. Когда автобус закончил посадку, водитель стал закрывать двери. Женщина пыталась облокотиться, но ее зажало между дверями. Тогда она попыталась освободиться и выскочить, но упала на обочину и ударилась головой.
Пострадавшей вызвали скорую. Ей 39 лет. Врачи хотели увезти ее с подозрением на сотрясение мозга в больницу, но другие пассажиры заблокировали карету скорой помощи. Они требовали дождаться патрульных и зафиксировать, что пострадавшая в нетрезвом состоянии.
Читайте также: В Киеве женщина выпала из маршрутки во время движения
Они уверены, что женщина виновата сама, а водитель может из-за нее пострадать. Патрульные приехали спустя час.
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