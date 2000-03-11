Раздел: Происшествия
Названы причины дебоширства подростков в супермаркетах «Ашан»
Почему подростки терроризируют «Ашан»
В последние месяцы группы подростков, не скрываясь, выносят без оплаты товар из гипермаркета «Ашан» на улице Берковецкой в Киеве, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Факты и комментарии
Охрана вызывает полицию, но воры успевают удрать до ее приезда. А на днях толпу разбушевавшихся детей пришлось усмирять четырём нарядам патрульной полиции. Один полицейский в потасовке был травмирован, четверо молодых людей задержаны.
При этом расположенный неподалеку супермаркет другой сети никто не трогает. Как стало известно «ФАКТАМ», нападения на «Ашан» могут быть спровоцированы действиями работников охранной фирмы, ранее следившими за порядком в магазине. В ноябре прошлого года в их отношении открыли уголовное производство за незаконное лишение свободы двух 15-летних девочек. Контракт с этой фирмой «Ашан» расторг.
Читайте также: Ашан приобрел крупную сеть гипермаркетов в Украине
Однако подростки избрали магазин на роль жертвы.
В последние месяцы группы подростков, не скрываясь, выносят без оплаты товар из гипермаркета «Ашан» на улице Берковецкой в Киеве, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Факты и комментарии
Охрана вызывает полицию, но воры успевают удрать до ее приезда. А на днях толпу разбушевавшихся детей пришлось усмирять четырём нарядам патрульной полиции. Один полицейский в потасовке был травмирован, четверо молодых людей задержаны.
При этом расположенный неподалеку супермаркет другой сети никто не трогает. Как стало известно «ФАКТАМ», нападения на «Ашан» могут быть спровоцированы действиями работников охранной фирмы, ранее следившими за порядком в магазине. В ноябре прошлого года в их отношении открыли уголовное производство за незаконное лишение свободы двух 15-летних девочек. Контракт с этой фирмой «Ашан» расторг.
Читайте также: Ашан приобрел крупную сеть гипермаркетов в Украине
Однако подростки избрали магазин на роль жертвы.
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