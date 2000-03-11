Названы причины дебоширства подростков в супермаркетах «Ашан»

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Во Львове проверяют сообщение о взрывчатке сразу в двух супермаркетах Ашан.

Неизвестный позвонил в дежурную часть управления милиции Голосеевского района по спецлинии «102» и сообщил, что супермаркет «Ашан», расположенный около станции метро «Лыбидская», заминирован. Правоохранители оцепили магазин, посетителей и сотрудников (всего 450 человек) из торгового зала эвакуировали, попросив все оставить в