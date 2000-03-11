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Раздел: Происшествия  
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Убийство многодетной матери на Киевщине: новые детали

Убийство многодетной матери на Киевщине: новые деталиУбийство связывают с бизнесом.

В Фастове Киевской области полиция раскрыла заказное убийство многодетной матери, а заказчиков и исполнителей преступления задержали – им уже вручены подозрения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"Основанием для убийства 42-летней потерпевшей стало то, что после смерти ее мужа у нее остался его бизнес. Желая отобрать указанный бизнес, заказчица нашла исполнителя, который за 12 тысяч долларов согласился убить многодетную мать", – рассказал прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов.

В полиции подчеркнули, что 13 марта исполнитель заказного убийства подстерег женщину, которая шла в детский сад за трехлетним сыном, и ножом нанес ей 24 ранения, после чего сбежал с места преступления.

Полиция в результате следственно-розыскных действий задержала злоумышленника, двух организаторов, а также их пособника. Всем задержанным сообщили о подозрениях по статье "умышленное убийство".

Прокуратура Киевской области направила в суд ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемым в виде содержания под стражей. Отмечается, что рассмотрение ходатайств состоится сегодня, 17 марта, в Фастовском райсуде.

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Досудебное расследование продолжается. Подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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 Теги: Киевщина, убийство

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Сегодня, 09:59 » Автор: Анна Мартынова
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