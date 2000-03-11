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В Киеве из коллектора достали тело мужчины

В Киеве из коллектора достали тело мужчиныОбстоятельства смерти выясняют.

В Киеве на ул. Вадима Гетьмана из-коллектора теплотрассы достали тело мужчины, передает Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua.

“С помощью спасательной веревки бойцы достали тело мужчины и передали правоохранительным органам”, - сказано в сообщении пресс-службы ГСЧС Украины в г. Киеве.

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Причинами гибели занимаются правоохранительные органы.
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 Теги: Киев, коллектор

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Сегодня, 11:49 » Автор: Анна Мартынова
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