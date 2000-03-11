Раздел: Происшествия
В Киеве из коллектора достали тело мужчины
Обстоятельства смерти выясняют.
В Киеве на ул. Вадима Гетьмана из-коллектора теплотрассы достали тело мужчины, передает Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua.
“С помощью спасательной веревки бойцы достали тело мужчины и передали правоохранительным органам”, - сказано в сообщении пресс-службы ГСЧС Украины в г. Киеве.
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Причинами гибели занимаются правоохранительные органы.
В Киеве на ул. Вадима Гетьмана из-коллектора теплотрассы достали тело мужчины, передает Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua.
“С помощью спасательной веревки бойцы достали тело мужчины и передали правоохранительным органам”, - сказано в сообщении пресс-службы ГСЧС Украины в г. Киеве.
Читайте также: Страшная находка на Львовщине: из реки достали тело мужчины
Причинами гибели занимаются правоохранительные органы.
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