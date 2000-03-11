Раздел: Происшествия
Из Каховского водохранилища достали тело пропавшего моряка
Поиски продолжаются.
В Запорожской области спасателям сообщили об исчезновении двоих рыбаков, которые отправились на лед Каховского водохранилища 15 марта, и спустя сутки тело одного из них было найдено на дне водоема, передает Хроника.инфо со ссылкой наСегодня.
16 марта в 07:30 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что еще утром 15 марта двое мужчин 50-ти и 25-ти лет вышли на баркасе в Каховское водохранилище в районе села Малокатериновка и не вернулись.
В ходе поисковой операции, в которой были задействованы 6 баркасов рыболовецкой артели и группа водолазно-спасательных работ аварийно-спасательного отряда спецназначения облуправления ГСЧС, на дне водоема в 100 метрах от берега было найдено тело 25-летнего рыбака.
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Спасатели подняли погибшего на поверхность. Поиски второго рыбака продолжаются.
В Запорожской области спасателям сообщили об исчезновении двоих рыбаков, которые отправились на лед Каховского водохранилища 15 марта, и спустя сутки тело одного из них было найдено на дне водоема, передает Хроника.инфо со ссылкой наСегодня.
16 марта в 07:30 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что еще утром 15 марта двое мужчин 50-ти и 25-ти лет вышли на баркасе в Каховское водохранилище в районе села Малокатериновка и не вернулись.
В ходе поисковой операции, в которой были задействованы 6 баркасов рыболовецкой артели и группа водолазно-спасательных работ аварийно-спасательного отряда спецназначения облуправления ГСЧС, на дне водоема в 100 метрах от берега было найдено тело 25-летнего рыбака.
Читайте также: На Полтавщине из водохранилища достали тело без пальцев на руке
Спасатели подняли погибшего на поверхность. Поиски второго рыбака продолжаются.
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