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Раздел: Происшествия  
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Во Львове на одной из аллей нашли тело мужчины с пробитой головой

Во Львове на одной из аллей нашли тело мужчины с пробитой головойОбстоятельства происшествия выясняют.

Во Львове на аллее обнаружили бездыханное тело мужчины, передает Хроника.инфо со ссылкой на vedomosti-ua.com

Об этом на своей станице в Faecbook рассказал член ГО "Варта1" и депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

Инцидент произошел вчера, 16 марта, в 22:40. Тело мужчины было обнаружено на улице Городоцкой, 112. При этом у погибшего была пробита голова.

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 Теги: Львов, убийство

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Сегодня, 15:31 » Автор: Анна Мартынова
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