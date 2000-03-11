Во Львове на одной из аллей нашли тело мужчины с пробитой головой

Обстоятельства происшествия выясняют.



Во Львове на аллее обнаружили бездыханное тело мужчины, передает



Об этом на своей станице в Faecbook рассказал член ГО "Варта1" и депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.



Инцидент произошел вчера, 16 марта, в 22:40. Тело мужчины было обнаружено на улице Городоцкой, 112. При этом у погибшего была пробита голова.



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На данный момент другая информация неизвестна. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Во Львове на аллее обнаружили бездыханное тело мужчины, передает Хроника.инфо со ссылкой на vedomosti-ua.com Об этом на своей станице в Faecbook рассказал член ГО "Варта1" и депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.Инцидент произошел вчера, 16 марта, в 22:40. Тело мужчины было обнаружено на улице Городоцкой, 112. При этом у погибшего была пробита голова.На данный момент другая информация неизвестна.



