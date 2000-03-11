Раздел: Происшествия
Во Львове на одной из аллей нашли тело мужчины с пробитой головой
Обстоятельства происшествия выясняют.
Во Львове на аллее обнаружили бездыханное тело мужчины, передает Хроника.инфо со ссылкой на vedomosti-ua.com
Об этом на своей станице в Faecbook рассказал член ГО "Варта1" и депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.
Инцидент произошел вчера, 16 марта, в 22:40. Тело мужчины было обнаружено на улице Городоцкой, 112. При этом у погибшего была пробита голова.
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На данный момент другая информация неизвестна.
Во Львове на аллее обнаружили бездыханное тело мужчины, передает Хроника.инфо со ссылкой на vedomosti-ua.com
Об этом на своей станице в Faecbook рассказал член ГО "Варта1" и депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.
Инцидент произошел вчера, 16 марта, в 22:40. Тело мужчины было обнаружено на улице Городоцкой, 112. При этом у погибшего была пробита голова.
Читайте также: Во Львове у одной из школ нашли окровавленное тело
На данный момент другая информация неизвестна.
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