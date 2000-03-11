Раздел: Происшествия
Под Киевом неуправляемый грузовик протаранил автомобили
Обошлось без пострадавших.
Синоптики предупреждают о снегопадах и вьюгах в большинстве областей Синоптики предупреждают о снегопадах и вьюгах в большинстве областей Погодные условия привели к аварии с несколькими автомобилями в пригороде Киева – Вишгороде. Неуправляемый грузовик разнесла три припаркованные машины, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Об этом сообщает “Киев оперативный” на своей страничке в Фейсбук.
“Происшествие произошло сегодня утром, на улице Шолуденко. По предварительной информации, водитель грузовика не справился с управлением, машину начало заносить, а потом вообще «заламало». Уже в заламаном состоянии фуру отбросило в припаркованные автомобили и столб”, - говорится в сообщении.
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К счастью, обошлось без пострадавших.
Синоптики предупреждают о снегопадах и вьюгах в большинстве областей Синоптики предупреждают о снегопадах и вьюгах в большинстве областей Погодные условия привели к аварии с несколькими автомобилями в пригороде Киева – Вишгороде. Неуправляемый грузовик разнесла три припаркованные машины, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Об этом сообщает “Киев оперативный” на своей страничке в Фейсбук.
“Происшествие произошло сегодня утром, на улице Шолуденко. По предварительной информации, водитель грузовика не справился с управлением, машину начало заносить, а потом вообще «заламало». Уже в заламаном состоянии фуру отбросило в припаркованные автомобили и столб”, - говорится в сообщении.
Читайте также: Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду
К счастью, обошлось без пострадавших.
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