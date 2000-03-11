Раздел: Происшествия
ЧП в Киеве: в Подольском районе нашли мертвого мужчину
Врачи констатировали смерть 65-летнего пенсионера.
Сегодня, 17 марта в одном из подьездов жилого дома жители обнаружили труп.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ura-inform.com.
О наличии в подьезде дома мертвого мужчины сообщили очевидцы, жители дома по улицеТуровской. На место происшествия в течении 15 минут прибыл наряд патрульной полиции и скорой помощи. На его лице обнаружили следы физических увечий, а его голова, вероятно, была пробита тяжелым тупым предметом.
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Вокруг него образовалась большая лужа крови. Тело мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. Правоохранители не обнаружили никаких документов, которые бы помогли идентифицировать личность погибшего.
Сегодня, 17 марта в одном из подьездов жилого дома жители обнаружили труп.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ura-inform.com.
О наличии в подьезде дома мертвого мужчины сообщили очевидцы, жители дома по улицеТуровской. На место происшествия в течении 15 минут прибыл наряд патрульной полиции и скорой помощи. На его лице обнаружили следы физических увечий, а его голова, вероятно, была пробита тяжелым тупым предметом.
Читайте также: Во Львове в салоне авто нашли мертвого мужчину
Вокруг него образовалась большая лужа крови. Тело мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. Правоохранители не обнаружили никаких документов, которые бы помогли идентифицировать личность погибшего.
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