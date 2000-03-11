Раздел: Происшествия
В центре Киева ограничили движение транспорта: названа причина
Сейчас в этом районе скандируют активисты.
В центре Киева ограничили движение транспорта по улице Крещатик и стянули правоохранителей.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
Сейчас движение транспорта частью улицы Крещатик в районе Европейской площади не осуществляется. При этом здесь аккумулировали несколько автобусов, вблизи которых находятся правоохранители.
В то же время пользователь Facebook Людмила Сивухина, которая находится в районе Майдана Независимости, сообщила, что происходит "установление сцены".
При этом присутствующие активисты заявляют о якобы блокировке авто, в котором находится оборудование для завтрашнего мероприятия. "Активисты просят открыть и посмотреть, что в машине только колонки и микрофоны", – добавила одна из пользователей соцсети.
Читайте также: В центре Киева ограничили движение до конца января
Добавим, 18 марта на Майдане Независимости в Киеве планируют провести вече, об организации которого заявили в РНС, лидер которого – экс-глава Одесской ОГА, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили.
В центре Киева ограничили движение транспорта по улице Крещатик и стянули правоохранителей.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
Сейчас движение транспорта частью улицы Крещатик в районе Европейской площади не осуществляется. При этом здесь аккумулировали несколько автобусов, вблизи которых находятся правоохранители.
В то же время пользователь Facebook Людмила Сивухина, которая находится в районе Майдана Независимости, сообщила, что происходит "установление сцены".
При этом присутствующие активисты заявляют о якобы блокировке авто, в котором находится оборудование для завтрашнего мероприятия. "Активисты просят открыть и посмотреть, что в машине только колонки и микрофоны", – добавила одна из пользователей соцсети.
Читайте также: В центре Киева ограничили движение до конца января
Добавим, 18 марта на Майдане Независимости в Киеве планируют провести вече, об организации которого заявили в РНС, лидер которого – экс-глава Одесской ОГА, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1428
0
Оставьте свой комментарий