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Раздел: Происшествия  
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В центре Киева ограничили движение транспорта: названа причина

В центре Киева ограничили движение транспорта: названа причинаСейчас в этом районе скандируют активисты.

В центре Киева ограничили движение транспорта по улице Крещатик и стянули правоохранителей.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.

Сейчас движение транспорта частью улицы Крещатик в районе Европейской площади не осуществляется. При этом здесь аккумулировали несколько автобусов, вблизи которых находятся правоохранители.

В то же время пользователь Facebook Людмила Сивухина, которая находится в районе Майдана Независимости, сообщила, что происходит "установление сцены".

При этом присутствующие активисты заявляют о якобы блокировке авто, в котором находится оборудование для завтрашнего мероприятия. "Активисты просят открыть и посмотреть, что в машине только колонки и микрофоны", – добавила одна из пользователей соцсети.

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Добавим, 18 марта на Майдане Независимости в Киеве планируют провести вече, об организации которого заявили в РНС, лидер которого – экс-глава Одесской ОГА, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили.
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 Теги: Киев, активисты

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Сегодня, 22:20 » Автор: Едгар Букмирза
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