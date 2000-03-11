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Раздел: Происшествия  
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Жительница Киева "потеряла" автомобиль в снегу

Жительница Киева "потеряла" автомобиль в снегуСнегоуборочная техника забросала авто снегом.

В Киеве девушка обратилась к полицейским с заявлением о похищении своего BMW, однако впоследствии его нашли под слоем снега.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на depo.ua.

"Я припарковала машину возле дома, а сейчас ее нет", - сказала девушка правоохранителям со слезами.

Полиция сразу направила по адресу вызова наряд следственно-оперативной группы, а по району передала ориентировки "BMW 645, черная, похищена с улицы".

Впоследствии выяснилось, что автомобиль никто не похищал. Машина, которая по-прежнему стояла у дома, завалена снегом.

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Снегоуборочная техника, убирая придомовую территорию, просто забросала авто снегом, а девушка не смогла найти авто в измененном пейзажи.
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 Теги: Киев, снег

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Сегодня, 00:00 » Автор: Едгар Букмирза
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