Раздел: Происшествия
В Донецкой области прогремел взрыв: погиб пограничник
Еще один человек получил ранения.
Вечером в субботу, 17 марта, в районе контрольного пункта въезда-выезда Майорское в Донецкой области в результате взрыва гранаты погиб военнослужащий Краматорского пограничного отряда, еще один получил ранения. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
По информации пограничников, ручная осколочная граната по неизвестным причинам сдетонировала в одном из блиндажей у пограничного наряда, осуществлвшего прикрытие и охрану КПВВ Майорское.
В результате взрыва двое пограничников получили ранения. Их оперативно госпитализировали в Бахмутскую центральную городскую больницу. Один из пограничников 1996 года рождения от полученных ранений скончался в больнице. Другой находится в состоянии средней тяжести.
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По данному факту начато специальное расследование, устанавливаются все обстоятельства.
Вечером в субботу, 17 марта, в районе контрольного пункта въезда-выезда Майорское в Донецкой области в результате взрыва гранаты погиб военнослужащий Краматорского пограничного отряда, еще один получил ранения. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
По информации пограничников, ручная осколочная граната по неизвестным причинам сдетонировала в одном из блиндажей у пограничного наряда, осуществлвшего прикрытие и охрану КПВВ Майорское.
В результате взрыва двое пограничников получили ранения. Их оперативно госпитализировали в Бахмутскую центральную городскую больницу. Один из пограничников 1996 года рождения от полученных ранений скончался в больнице. Другой находится в состоянии средней тяжести.
Читайте также: Донбасс: на одном из предприятий погибли двое рабочих
По данному факту начато специальное расследование, устанавливаются все обстоятельства.
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