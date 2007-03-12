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Раздел: Происшествия  
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В Донецкой области прогремел взрыв: погиб пограничник

В Донецкой области прогремел взрыв: погиб пограничник Еще один человек получил ранения.

Вечером в субботу, 17 марта, в районе контрольного пункта въезда-выезда Майорское в Донецкой области в результате взрыва гранаты погиб военнослужащий Краматорского пограничного отряда, еще один получил ранения. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

По информации пограничников, ручная осколочная граната по неизвестным причинам сдетонировала в одном из блиндажей у пограничного наряда, осуществлвшего прикрытие и охрану КПВВ Майорское.

В результате взрыва двое пограничников получили ранения. Их оперативно госпитализировали в Бахмутскую центральную городскую больницу. Один из пограничников 1996 года рождения от полученных ранений скончался в больнице. Другой находится в состоянии средней тяжести.

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По данному факту начато специальное расследование, устанавливаются все обстоятельства.
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 Теги: Донецкая область, взрыв

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Сегодня, 10:35 » Автор: Татьяна Шедько
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