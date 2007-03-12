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Раздел: Происшествия  
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В Киеве Jeep вылетел с дороги и пробил забор дома

В Киеве Jeep вылетел с дороги и пробил забор домаВодитель был пьян и кидался на журналистов.

В ночь на воскресенье, 18 марта, в Голосеевском районе столицы произошло ДТП с пьяным водителем, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Как отмечается, внедорожник Jeep ехал по улице Ракетной в сторону проспекта Науки, когда внезапно вылетел с дороги и пробил забор дома №24. За рулем находился мужчина, который во время ДТП не пострадал, однако был в состоянии алкогольного опьянения. Тест показал 1,95 промилле, при норме 0,2.

Патрульные, прибывшие на место происшествия, составили протокол и выяснили, что водитель уже был лишен водительских прав и имел при себе лишь временный талон.

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Мужчина вел себя очень агрессивно. Даже пытался броситься с кулаками на сотрудников "Информатора", которые снимали все на видео.
В Киеве Jeep вылетел с дороги и пробил забор дома

В Киеве Jeep вылетел с дороги и пробил забор дома

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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 11:45 » Автор: Татьяна Шедько
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