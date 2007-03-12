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Раздел: Происшествия  
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Масштабное ДТП в Киеве: столкнулись трамвай и грузовик

Масштабное ДТП в Киеве: столкнулись трамвай и грузовик Авария произошла сегодня в столице.

В Дарницком районе столицы столкнулись трамвай и грузовик. Авария произошла на перекрестке Харьковского шоссе и улицы Тростянецкой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент. .

От удара трамвай сошел с рельсов - движение этого вида транспорта заблокировано в обоих направлениях на несколько часов.

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По словам водителя трамвая, он начал отъезжать от остановки на разрешающий сигнал светофора, когда столкнулся с грузовиком. Водитель последнего пытался проскочить перед трамваем в направлении Харьковской площади.

Масштабное ДТП в Киеве: столкнулись трамвай и грузовик

Масштабное ДТП в Киеве: столкнулись трамвай и грузовик

Масштабное ДТП в Киеве: столкнулись трамвай и грузовик

Масштабное ДТП в Киеве: столкнулись трамвай и грузовик

Масштабное ДТП в Киеве: столкнулись трамвай и грузовик
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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 13:30 » Автор: Татьяна Шедько
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